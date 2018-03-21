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Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 38'e yükseldi

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi.

AA | 21.03.2018 - 09:46..
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi.

DEPO OLARAK KULLANILAN MAĞARA İMHA EDİLDİ

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce depo olarak kullanılan mağara güvenlik güçlerince tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, 500 kilo tuz, 10 kilo sumak, 6 çuval çay, 1 ton şeker, 250 kilo bulgur, bin paket makarna, 30 çuval un, 250 litre sıvı yağ, 50 teneke peynir, 20 teneke zeytin, 800 kutu helva, 100 teneke salça, 15 jelikan mazot, 10 takım beyaz kar kıyafeti, 10 şemsiye, 3 hilti, 50 lamba, eski fotoğraf makinası, 8 gaz maskesi, telsiz düzeneği, 400 fünye, 2 sıhhi çanta, 1 uydu alıcısı, televizyon, 100 CD, 2 çuval örgütsel doküman, 5 çuval kadın pedi, 4 tüp, 300 metre kablo, 4 akü ve mühimmat bulundu. Ele geçirilen malzemeler, söz konusu bölgede imha edildi.

Operasyon bölgesinde şimdiye kadar teröristlerce kullanılan 15 mağara ve 30 barınak kullanılmaz hale getirildi.

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