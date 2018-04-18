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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yaptığı operasyonda bölücü terör örgütü üyesi 5 teröristi etkisiz hale getirildiğini belirtti.

AA | 18.04.2018 - 08:52..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist cansız olarak ele geçirildi.

ŞAFAK OPERASYONU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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