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Irak'ın kuzeyinde tuzaklanan EYP imha edildi

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden operasyonda bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

27.10.2017 - 14:41
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Irak'ın kuzeyinde tuzaklanan EYP imha edildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden operasyonda bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

2 BİN 197 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 bin 197 kişinin yakalandı. Müdahaleler sırasında ise bir tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 38 kişi yakalandı.

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