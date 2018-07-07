Irak'ın kuzeyine ve Mardin'e hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün Sinat-Haftanin ile Ömerli kırsalında hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda 8 silahlı terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir."