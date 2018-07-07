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Irak'ın kuzeyine ve Mardin'e hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyinde ve Mardin'de düzenlenen hava harekatlarında silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 10:08..
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Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün Sinat-Haftanin ile Ömerli kırsalında hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda 8 silahlı terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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