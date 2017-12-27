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Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı: 17 terörist etkisiz halde

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.

AA | 27.12.2017 - 08:59..
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Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı: 17 terörist etkisiz halde

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Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava harekatında, ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.

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