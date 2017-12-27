Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı: 17 terörist etkisiz halde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil

KHK kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 tulum giyecek hükümlü ve tutuklu var.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artarak 3 milyon 859 bin ton oldu.

1 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

2 Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda Rus ruleti oynayan Astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin hayatını kaybetti.

3 Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya ABD'nin Chicago kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

4 CHP'den Sevakin Adası çıkışı Afrika'nın en stratejik bölgesinde yer alan Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesi, CHP'de rahatsızlığa neden oldu.

5 Fatih Terim: Florya'daki görüşmeler dışarı sızdırılıyor Hasan Şaş ile Florya'da yaptığı görüşmenin basına yansıdığını söyleyen Fatih Terim, "Florya adeta haber merkezi gibi olmuş" dedi.

6 Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.