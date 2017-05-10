Irak'ın Suriye sınırında 100 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Irak savaş uçaklarının, Suriye sınırındaki Enbar ilinin Anhu ve El-Kaim ilçelerinde DEAŞ hedeflerine 11 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Anhu ilçesinde düzenlenen saldırılarda 47, El-Kaim ilçesinde düzenlenen saldırılarda ise 53 DEAŞ militanı öldürüldü." denildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda, örgüte ait, bomba, roket yapımı veya bomba yüklü araç hazırlanmasında kullanılan alanlar ile insansız hava araçları için ayrılan mevzilerin de vurulduğu ifade edildi.