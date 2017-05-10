taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.323
USD
3,6267
EURO
3,9502
ALTIN
142,66
PETR
48,9600

Irak'ın Suriye sınırında 100 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar ilinde bulunan çöl bölgesinde 100 DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi.

10.05.2017 - 03:27
  1. Haberler
  2. Dünya

fd

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Irak savaş uçaklarının, Suriye sınırındaki Enbar ilinin  Anhu ve El-Kaim ilçelerinde DEAŞ hedeflerine 11 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Anhu ilçesinde düzenlenen saldırılarda 47, El-Kaim ilçesinde düzenlenen saldırılarda ise 53 DEAŞ militanı öldürüldü." denildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda, örgüte ait, bomba, roket yapımı veya bomba yüklü araç hazırlanmasında kullanılan alanlar ile insansız hava araçları için ayrılan mevzilerin de vurulduğu ifade edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

11
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

8
Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

12
ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

8
Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik konusunda teminat verdik

Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik konusunda teminat verdik

17
İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

2
9 yaşında ikinci kez dünya rekoru kırdı İZLE

9 yaşında ikinci kez dünya rekoru kırdı İZLE

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM