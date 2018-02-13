Irak'ın yeniden imarı için 88 milyar dolar isteniyor

Irak hükümeti, ABD ve DEAŞ'ın yakıp yıktığı şehirlerin yeniden imarı için 88 milyar dolardan fazla bir mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Kuveyt'te bugün, Irak'a yardım için düzenlenen donörler konferansında konuşan Irak Planlama Bakanı Salman el Cumali, Iraklı ve yabancı uzmanların yeniden imarın 88 milyar 200 milyon dolara mal olacağını tespit ettiklerini söyledi.

22 MİLYAR DOLARI ACİL

Iraklı yetkililer, yardımın 22 milyar dolarlık kısmına acilen ihtiyaç duyduklarını, kalanının ise orta vadeye yayılabileceğini belirtiyor.

Irak hükümeti aralık ayında, 2014 yılında Irak topraklarının üçte birini geçici olarak kontrolüne geçiren DEAŞ'ın Musul, Tikrit, Ramadi ve Felluce'nin de aralarında bulunduğu yerleşim merkezlerinden püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Ancak özellikle DEAŞ ile yürütülen mücadelede sanayisi ve altyapısı yıkıma uğrayan Irak'ta ihtiyaç durumu, insani krize doğru gidiyor.