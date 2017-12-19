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Iraklı eşi tarafından kaçırılan bebeğini arıyor

Evlendiği Iraklı kadın tarafından dolandırıldığını söyleyen Ferdi Bozdemir, kaçırılan bebeğini 6 aydır göremiyor.

DHA | 19.12.2017 - 11:47..
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Amasya'da 1.5 yıl önce karşılıklı oturdukları apartmanda komşuları tarafından tanıştırılan ve 4 ay sonra nişanlanan Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar ile Ferdi Bozdemir, 2016 yılının Nisan ayında evlendi.

HER ŞEYİ KENDİ HESABINA AKTARDI

Bu evlilikten çiftin Ercenk adını verdikleri çocukları oldu. İddiaya göre, evlendikleri günün sabahında düğünlerinde biriken altın ve paraları kendi hesabına yatıran Al-Kılıdar, ilerleyen günlerde birikimlerini hesabına geçirmeye devam etti.

KAYINVALİDEYE DAYAK

Sürekli babaevine giderek eve geç gelen genç kadın ile eşi arasında sürekli tartışmalar başladı. Bozdemir'in kent dışında olduğu bir gün kardeşleri, yeğenleri ve teyzesi ile eve gelen May Hasan Saeed Al-Kılıdar, ziynet eşyaları, para ve kendisine ait olmayan eşyaları götürmek istedi.

Kayınvalide Gülendam Bozdemir (60) duruma engel olmak isteyince, gelinin aile fertleri tarafından dövüldü.

Iraklı eşi tarafından kaçırılan bebeğini arıyor

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Gülendam Bozdemir olayı oğluna bildirdi. Eve gelen Ferdi Bozdemir, annesinin dövüldüğünü, ziynet eşyaları ve paraların alındığını görünce, polise başvurarak eşi ve ailesi hakkında şikâyetçi oldu, ayrıca boşanma davası açtı. Boşanma davası sonrası çocuğun velayeti mahkeme tarafından babaya verildi.

Iraklı eşi tarafından kaçırılan bebeğini arıyor

BEBEĞİ DE ALIP GİTTİ

Boşanma davasına katılmayan Al-Kılıdar, kararı öğrenince şu an 10 aylık olan oğlu Ercenk'i de yanına alarak kayıplara karıştı.

Iraklı eşi tarafından kaçırılan bebeğini arıyor

100 BİN LİRAYI KAYIP

Acılı baba Ferdi Bozdemir, velayeti kendisine verilen oğlunun bulunmasını ve kendisini aldatarak toplam 100 bin lirasını alan eşinin gerekli cezaya çarptırılmasını istiyor. Bozdemir, şunları söyledi: "Her şey başta iyiydi ama çocuk olduktan sonra çok değiştiler. Oğlumuzu benim aileme hiç vermedi, sevdirmedi. Çocuğumuz, kendi ailesinin elinde gezdi. Evlendikten sonra çocuğumuzu alıp çarşıdan hep geç saatlerde geldi. Sözümü dinlemedi. Bu nedenlerden dolayı tartışmaya başladık. Şehir dışında olduğum bir gün evdeki ziynet eşyalarımı, paralarımı ve kendi ait olmayan eşyaları alarak, annemi de darp ederek kaçtılar. Ben de bu durum karşısında boşanma davası açtım. Hâkim çocuğumuzun velayetini ara kararla bana verdi. Bir hafta sonra 2'nci ve son duruşmamız var. Tahmin ediyorum ki büyük ihtimalle boşanacağız."

"BIYIKLARI UZADIĞINDA OĞLUNU GÖREBİLİRSİN"

Kayınpederinin kendisini evlerine çağırarak anlaşmak istediğini anlatan Ferdi Bozdemir, "Çocuğumu görebilmem için benden tapusu kendi üzerlerine olacak bir ev ve 100 bin lira para istiyorlar. 'Çocuğunu bu şartları yerine getirirsen görebilirsin. Yoksa bıyıkları uzadığında oğlunu görebilirsin' diye şantaj yapmaktadırlar. Mahkeme oğlumun velayetini bana verdi. Boşanma davası açtığım eşim 6 aydır çocuğumu benden kaçırıyor. Çok mağdurum, yetkililerden bir an önce annesi tarafından kaçırılan ve saklanan çocuğumu bulmalarını istiyorum" diye konuştu.

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