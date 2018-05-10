Iraklı göçmenler oy kullanmaya başladı

YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine, yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci yerleştirilmemesine karar vermişti.

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Fikirci Bey yazdı: UZLAŞAMAMA KÜLTÜRÜ

Muasır medeniyetlerde ülke çıkarları konusunda çok farklı düşünen bir veya iki parti varsa bile bunlara marjinal partiler denir ve genel olarak bir uzlaşı durumu söz konusudur. Peki ya bizde?..