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Iraklı göçmenler oy kullanmaya başladı

Türkiye'deki Iraklı göçmenler, ülkelerindeki genel seçimler için kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı.

AA | 10.05.2018 - 14:27..
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Irak'ta 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı göçmenler için 6 ilde seçim sandığı kuruldu.

Iraklı göçmenler oy kullanmaya başladı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Oy kullanmak isteyen göçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede toplandı.

İllerin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sandık kurulan bölgede güvenlik tedbiri aldı. Sandığın kurulduğu evin bulunduğu sokak, barikatlarla trafiğe kapatıldı, oy kullanmak isteyen göçmenler de arama yapılarak içeri alındı.

Iraklı göçmenler oy kullanmaya başladı

6 İLDE SANDIK KURULDU

Irak hükumetince Çorum'daki oy kullanma işlemlerini koordine etmek üzere görevlendirilen Wissam Daham Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçim öncesi Türkiye'de 6 ilde sandık kurulduğunu söyledi.

Çorum'da 6 bine yakın Iraklı seçmen bulunduğunu belirten Ahmet, bölge illerdeki göçmenlerin de oy kullanmak için Çorum'a geldiğini anlattı.

Iraklı göçmenler oy kullanmaya başladı

YARIN AKŞAM SONA ERİYOR

Seçimlerin Irak için hayırlı olması temennisinde bulunan Ahmet, "Seçimler konusunda Türkiye'de bize çok yardımcı oldular. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok memnunuz." dedi.

Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, yarın saat 18.00'de sona erecek.

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