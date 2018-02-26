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Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Irak Zaho'da rahatsızlanan ve Batman'da bir özel hastaneye yerleştirilen 50 yaşındaki Iraklı Hazım Muhammed Abdulaziz'in böbreğinden 100 taş çıkarıldı.

DHA | 26.02.2018 - 18:25..
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Irak'ın Türkiye ile sınır olan Zaho kentinde esnaf Hazım Muhammed Abdulaziz, böbrek sancılarına çare bulamayınca Türkiye'ye gelerek, Batman'da bulunan özel bir hastanede muayene oldu.

100 TAŞ ÇIKARILDI

İnceleme sonucunda böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Abdulaziz ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda Abdulaziz'in böbreğinden 100 taş çıkarıldı.

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

"AZ SU İÇTİĞİMDEN KAYNAKLANIYOR"

Özel hastanede görevli Opr. Dr. Gökmen Akarer'in gerçekleştirdiği ameliyatla yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Abdulaziz, "Uzun süredir böbreğimden rahatsızdım. Daha önce Irak'taki doktorlar, böbreğimi alacaklarını söylediler. İyi ki Batman'da tedavi oldum. Böbreğimden 100'e yakın taş çıktı. Bu tamamen az su içtiğimden kaynaklanıyor. Taşları hatıra olarak yanımda tutacağım" dedi.

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