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Iraklı mazlumların yardımına Ramazan'da İHH koşuyor

İHH, Türkiye'de yapılan bağışlarla bu Ramazan Erbil, Musul, Süleymaniye ve Kerkük’te erzak paketi dağıtıyor.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 18:43..
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İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) bu yıl Ramazan ayı çalışmalarına "Paylaşmanın Tam Vakti” sloganıyla başladı.

RAMAZAN'DA DA İHH YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Vakıf tarafından 100 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, yurt içinde ve yurt dışında 300 bin ihtiyaç sahibine teslim ediliyor.

Yurt dışında dağıtım faatliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, önce IŞİD terörü daha sonra da ABD'nin başını çektiği IŞİD karşıtı koalisyonun ağır bombardımanlarla büyük yıkıma uğrattığı Irak’ta da çalışmalarına start verdi.

Iraklı mazlumların yardımına Ramazan'da İHH koşuyor

IRAK'TA 3839 AİLEYE KUMANYA VERİLDİ

İHH Ortadoğu Masası Görevlisi Mücahit Şahin, Ramazan ayı boyunca Irak’ın Erbil, Musul, Süleymaniye ve Kerkük bölgelerinde 3839 aileye kumanya dağıtımı ve 7375 kişiye de iftar ikramı yapılacağını söyledi.

Iraklı mazlumların yardımına Ramazan'da İHH koşuyor

EN KRİTİK BÖLGE MUSUL

Geçtiğimiz yıl Musul halkı operasyonlar sırasında IŞİD teröründen kaçarak şehrin çevresindeki kamplara sığınmıştı. Musul’un çevresindeki ilk kamp olan Cemeko’ya sığınanların susuzluktan araçların radyatörlerindeki suları içmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bugün terör mağduru binlerce Iraklı Türkiye’den gönderilen yardımlarla temel insani ihtiyaçlarını karşılayıp yaşamlarını sürdürüyor.

Iraklı mazlumların yardımına Ramazan'da İHH koşuyor

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