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Iraklı sanatçıların çağdaş sanat sergisi beğeni topluyor

Üsküdar Kuzguncuk'taki Kelimat Sanat Galerisi'nde açılan çağdaş sanat sergisinde, resim, heykel ve seramik sanatlarından örnekler yer alıyor.

AA | 21.07.2018 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Resim, heykel ve seramik sanatlarından örneklerin yer aldığı sergi, Üsküdar Kuzguncuk'taki Kelimat Sanat Galerisi'nde açıldı. Galerinin sahibi Adnan Alahmad, galerinin Türkiye'yi Ortadoğu'ya bağlayan bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

ORTAK ÇATI ALTINDA ORTAK KÜLTÜR

Türklerin ve Arapların aynı kültürü paylaştığını aktaran Adnan Alahmad, "Türkler ve Araplar yaklaşık 500 yıl aynı çatı altında yaşadık. Bu ortak çatı da ortak bir kültür geliştirdi. Geçmişin, çok önemli olan bu kültürünü tekrar canlandırmayı düşünüyoruz. Bu kültür Sultan Abdülhamid'in, bütün İslam aleminde eserleri olan büyük değer Mimar Sinan'ın kültürüdür. Biz bu kültür projesi üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Iraklı sanatçıların çağdaş sanat sergisi beğeni topluyor

KOMŞULUK İLİŞKİSİNDEN ÖTE BİR DUYGU

Sergide eseri bulunan Babil Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fakher Mohammed ise Türkiye ile sadece komşuluk ilişkisi içinde olmadıklarına vurgu yaptı.

"DERİN BAĞLARIMIZ VAR"

Fakher Mohammed, Türkiye ve Irak'ın derinlere ulaşan bir kökte birleştiğinin altını çizerek, "Aynı kültürden ve medeniyetten geliyoruz. Kültür, insanlık, dini ve açıdan derin ilişkilerimiz var. Son 40 yıl içinde yaşadığımız güvenlik ve savaş sıkıntılarına rağmen, bir Iraklı sanatçı olarak hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Eninde sonunda barış kazanacak, kültür sanat hakim kalacak ve yaşamı etkileyecek. Sanatçının asıl hedefi, umut ekmek ve onu yeşertmektir. Irak'ta nasıl ki sanatı, kültürü ve umudu yeşerten sanatçılar varsa eminim Türkiye'de de aynısı vardır. Bu buluşmalar, sergiler ortak kültür alanında gelişmeye sebep olacaktır." dedi.

Iraklı sanatçıların çağdaş sanat sergisi beğeni topluyor

2 AY AÇIK OLACAK

Ortadoğu ile Türkiye Arasında Bir Kültür ve Sanat Köprüsü başlığıyla açılan sergi, 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

 

 

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