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Iraklı Şii alimden İranlı alimlere eleştiri

Necef kentindeki Şii din adamı Ayetullah Feyyaz, İranlı alimlerin devletle çok yakın ilişki içinde olmasını eleştirdi.

AA | 06.03.2018 - 11:12..
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Son dönemlerde yakın ilişkiler sergileyen ve hatta İranlı şii milisler sayesinde çevresinden DEAŞ'ı silen Irak'tan İran mollaralarına tepki geldi.

Tepkinin nedeni ise İranlı alimlerin devlet işlerine çok karışmaları oldu.

Iraklı Şii alimden İranlı alimlere eleştiri

"DEVLET İŞLERİNE ÇOK KARIŞIYORLAR"

Seb Necef kentindeki Şii din adamı Ayetullah Muhammed İshak Feyyaz, İranlı alimlerin devletle çok yakın ilişki içinde olmasını eleştirerek, bu durumun "din adamlarının bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünü" söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Afgan asıllı alim Ayetullah Feyyaz bir konuşmasında, Kum ilim havzasının İran devletiyle fazla iç içe olduğunu bunun da din adamlarının bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

"BAĞIMSIZLIĞINI KORUMALILAR"

Afgan din adamı Feyyaz, Necef kentindeki ilim havzasına da hükümetin mali yardım yapma isteği olduğunu ancak, alimlerin "devletten yardım alma konusunda istekli olmadığını ve bunu kabul etmeyeceklerini" dile getirdi.

Devletten yardım alınmasının din adamlarının bağımsızlığını tehlikeye düşüreceğini vurgulayan Feyyaz, İran'ın dini merkezi sayılan Kum kentindeki ulemanın bağımsızlığı konusunda tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.





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