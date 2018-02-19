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Iraklı turist Türkiye'de kalmak için taksi çaldı

Eskişehir'de bir taksi durağından taksi çalan Iraklı turist, ifadesinde, cezaevinde de olsa Türkiye kalmak için hırsızlık suçunu işlediğini söyledi.

AA | 19.02.2018 - 10:59..
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Eskişehir'de, bir taksi durağına gelen Irak uyruklu Ali Sameer K. (26), Salih Baysal'a ait park halindeki taksiyi çaldı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kovalamaca sonucu şüpheli Ali Sameer K.'yi, Kıravdan Mahallesi yakınlarında yakaladı.

"CEZAEVİNDE DE OLSA TÜRKİYE'DE KALAYIM"

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki ifadesinde, turist olarak geldiği ve bir hafta sonra terk etmek zorunda olduğu Türkiye'de cezaevinde de olsa kalabilmek için bu suçu işlediğini belirtiği öğrenildi.

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