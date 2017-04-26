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Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

DEAŞ'ın Musul'u işgaliyle evlerini terk eden on binlerce Iraklıdan bir kısmı, şehrin geri alınmasıyla birlikte ülkelerine dönüyor.

26.04.2017 - 16:20
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Türkiye'den Musul'a dönecek 250 Irak vatandaşı için tören düzenlendi.

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde yapılan etkinliğe aileleriyle katılan Iraklı vatandaşlar, törenin ardından kendilerine tahsis edilen otobüslerle ülkelerine dönmeye başladı.

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, törende yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın 2014'ün Haziran ayında Musul'u ele geçirmesinin ardından şehirde yaşayan bazı Irak vatandaşlarının Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Irak güçlerinin operasyonu sayesinde Musul'un yüzde 80 oranında terör örgütünden temizlendiğini vurgulayan Alevi, Irak hükümetinin güvenliği sağlamak için her türlü adımı attığını bildirdi.

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Iraklıların geri gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Büyükelçi Alevi, "Gönderilecek birinci kafilede, çoğu aile olmak üzere 250 kişi bulunuyor. İlk kafiledekiler Gaziantep üzerinden İbrahim Halil Sınır Kapısı'na geçecekler." ifadesini kullandı.

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, tahliyenin güvenli biçimde yürütülmesine çalıştıklarını belirterek, Türk makamlarıyla iş birliği içinde olduklarının altını çizdi.

Büyükelçi Alevi, Türkiye'de yaşayan Iraklılarla ilgili olarak, "Türkiye'de yaklaşık 207 bin Irak vatandaşı bulunuyor. Bunlardan 155 bini kayıtlı iken, kalanlar kaçak durumda. Bu sayılar çok büyük rakamlar. Bu yüzden bizim sunduğumuz imkanlar arttıkça geri dönüşlere talepler de artacaktır. Gelecek hafta ve aylarda yüzlerce talebin daha geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Irak'ın geleceği hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğuna işaret eden Alevi, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizleyeceğine inandığını ve terör örgütünün Irak'ta sonunun yaklaştığını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

Iraklılar ülkelerine geri dönüyor

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