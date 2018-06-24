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Irak'ta 17 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak güçlerinin, Musul kentinde bir çöl bölgesinde yaptığı operasyonda 17 DEAŞ militanının ölü, 33'ünün ise sağ olarak ele geçirildiği bildirildi.

AA | 24.06.2018 - 02:41..
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Orduda görevli yüzbaşı Ahmed eş-Şuveyli, yaptığı açıklamada, Musul'ın El-Hadr ilçesindeki çöl bölgesinde, Suriye'den ülke topraklarına sızan DEAŞ militanlarına yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Askerler ile militanlar arasında çıkan çatışmalarda 2 askerin yaralandığı bilgisini veren Şuveyli, operasyonda 17 militanın ölü olarak ele geçirildiği, 33'ünün de sağ olarak yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonda öldürülen ve yakalanan tüm militanların, geçen yıl başlatılan Musul'un kurtarılması operasyonu sırasında Suriye topraklarına kaçan Irak uyruklu terör örgütü militanları olduğu kaydedildi.

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