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Irak'ta 2 Filipinler vatandaşı kaçırıldı

Bağdat'tan Erbil'e giden iki Filipinler vatandaşı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

AA | 08.07.2018 - 04:25..
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Irak'da kaçırılan iki kişinin Filipinler vatandaşı olduğu ve olayın bir minibüsle Erbil'e yaşandığı açıklandı. Kaçırma olayında yer alanların kimlikleri belirnemezken, gittikleri yer de bulunamadı.

OLAYI ÜSTLENEN ÇIKMADI

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, "Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde minibüsle Bağdat'tan Erbil'e giderken Filipinler vatandaşı iki kişi kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı." dedi.

Olayı henüz kimsenin üstlenmediğini söyleyen Kemal, yolcu minibüsünde bulunan Filipinlilerin indirildiğini ve bilinmeyen bir yere götürüldüklerini ifade etti.

Kemal, güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını kaydetti.

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