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Irak'ta 3 patlama: 1 ölü 5 yaralı

Bağdat'ta 2 Kerkük'te 1 patlama meydana geldi. Yaşanan patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 18.05.2018 - 22:25..
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Kerkük'ün güneyindeki Dakuk kasabasına bağlı Zenkar köyünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, Bağdat'taki patlamalarda 5 kişi de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bağdat’ın güneyindeki el-Dure bölgesinde bir halk pazarında meydana gelen patlamada ise 3 kişi yaralandı. Patlamanın ardından polis hemen olaya müdahale etti ve patlamada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bağdat’ın kuzeyindeki bir diğer bölge olan Talibiye’de ise kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan el bombasının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

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