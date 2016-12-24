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Irak'ta 5 mülteci kampını su bastı

Enbar ilinde şiddetli yağan yağmur nedeniyle 5 mülteci kampının sular altında kaldığı bildirildi.

AA | 24.12.2016 - 23:48
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Enbar İl Meclisi üyesi Sabah Kerhut, Enbar'da şiddetli yağmur nedeniyle toplam 42 bin ailenin kaldığı 15 kamp arasında yer alan El-Halidiyye, El-Habbaniyye, Bizibiz, El-Amiriyye ve 18 Kilo kamplarını su bastığını söyledi.

Ülke genelinde hakim olan kötü hava koşulları nedeniyle Enbar'daki sığınmacıların büyük zorluk yaşadığını ifade eden Kerhut, Irak hükümetiyle uluslararası kuruluşları, çadırlarını su basan ailelere yardımda bulunmaya çağırdı.

Öte yandan, Ramadi'de bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu biri çocuk 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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