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Irak'ta 6 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığı, ülkelerinin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensubu 6 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

AA | 19.04.2018 - 02:31..
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Salahaddin vilayetinde Irak ordusu tarafından DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 6 militan öldürüldü. Irak Savunma Bakanlığı, örgütün halen zaman zaman saldırılar düzenlediğini açıkladı.

HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Emniyet Basın Merkezi Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı güçler ile polislerin, Salahaddin'in merkezi Tikrit'te hava kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde 6 DEAŞ militanının öldüğünü duyurdu.

Bağdat yönetimi Aralık 2017'de, ülke topraklarının DEAŞ'tan arındırıldığını açıklasa da örgüt halen uyuyan hücreleriyle zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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