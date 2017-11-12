Irak'ta askeri helikopter düştü

Irak ordusunda görevli Teğmen Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın başkent Bağdat'ın yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Vasıt vilayetine bağlı Şorca bölgesinde düştüğünü belirtti.

5'İ ASKER 7 ÖLÜ

Helikopterde bulunan iki pilot ile 5 askerin hayatını kaybettiğini ifade eden Esedi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.