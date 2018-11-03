Telef olan balıkların görüntüleri, yaşanan olayın ehemmiyetini ortaya koydu.

Irak’ta Fırat Nehri kıyısındaki balık çiftliklerinde binlerce ton balığın telef olduğu öğrenildi.

KEPÇEYLE TOPLADILAR

Yetkililer balıkların neden öldüğü konusunda bir açıklama yapmazken, bölgedeki sakinlerin, kimyasal atık ya da henüz belirlenemeyen bir hastalık ihtimalleri üzerinde durduğu öğrenildi.

Çiftlik sahipleri ise hükümetten bir açıklama beklediklerini kaydederek, tüm mahsullerini kaybetmiş olduklarından dolayı kızgın ve üzgün olduklarını aktardı.

Irak’ta binlerce ton balık telef oldu VİDEO



