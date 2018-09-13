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Irak'ta bombalı saldırı: 6 ölü 43 yaralı

Irak'ın Selahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA | 13.09.2018 - 08:35..
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Irak’ta Bağdat’ın kuzey batısında Salahattin iline bağlı Hacac kasabası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Olayda 6 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan 4 araç kullanılamaz hale gelirken ve bir restoran da büyük hasar gördü.

Ölüm üçgeni adı verilen Kerkük, Salahattin ve Diyale arasındaki bölgede zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleştiriliyor.

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