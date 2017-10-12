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Irak'ta bombalı saldırı: 7 ölü

Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında 7 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

12.10.2017 - 08:37
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ırak

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde bulunan bir kafeye düzenlenen intihar saldırısında 7 sivilin öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

GENÇLERİN GİTTİĞİ KAFEDE PATLAMA

Hit Yerel Konsey Başkanı Muhammed el-Muhammedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hit ilçesinde genellikle entellektüeller ve gençlerin gittiği bir kafeye gelen intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırıda 7 sivil öldü, 8 sivil yaralandı." dedi.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin ilçede geçici süreyle "sokağa çıkma yasağı" getirdiğini aktaran Muhammedi, ölü ve yaralıların ise çevredeki hastanelere nakledildiğini söyledi.

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