Irak'ta bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama yaşandığı duyuruldu. İlk belirlemelere göre birden fazla patlama olduğu söyleniyor. Irak İçişleri Bakanlığı patlama olduğunu doğrularken, olayı "terör saldırı" diye niteledi. Reuters'in bildirdiğine göre olayda bir kişi öldü altı kişi yaralandı.

Şİİ CAMİİ HEDEF ALINDI

Bağdat emniyetinde görevli Üsteğmen Halil ez-Ziyab, yaptığı açıklamada, başkentin doğusundaki Es-Sadr Mahallesi'nde Şiilere ait bir cami yakınında farklı iki yere yerleştirilen patlayıcıların eş zamanlı infilak ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, saldırganların terör örgütü DEAŞ militanları olduğunun tahmin edildiğini aktaran Ziyab, güvenlik güçlerinin olay yerini kordon altına aldığını ve yeni saldırı ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.

10 ÖLÜ 21 YARALI

Es-Sadr Mahallesi'nde yer alan El-İmam Hastanesi'nden bir yetkili ise saldırının ardından hastaneye 10 kişinin cenazesi ile 21 yaralının getirildiğini belirtti.

Şiilerin Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Emeviler döneminde öldürüldüğü Kerbela olayını anma ve yas tutma merasimleri için inşa ettikleri binalara hüseyniye adı veriliyor.