Irak'ta çok eşlilik tartışmaları

Irak'ta Vataniyye Koalisyonu Milletvekili Cemile Ubeydi, "kocasını kaybetmiş dul ve boşanmış kadınlarla evlenen erkeklere hükümet tarafından maddi destek sunulmasını" içeren çok eşlilikle ilgili yasa tasarısını Meclise getireceğini bildirdi.

Ubeydi, Mecliste yaptığı basın toplantısında, dul ve boşanmış kadınların sorunlar yaşadığını, bunları ortadan kaldırmak için yasa tasarısı hazırladığını belirterek, kadın milletvekillerine destek çağrısında bulundu.

"Çok eşlilik" adlı yasa tasarısında, eşi vefat etmiş veya boşanmış kadınlarla evlenen tüm erkeklere hükümet tarafından maddi destek sunulmasını isteyeceğini belirtti.

Ubeydi, "Irak'ta evlenememenin nedenlerinden birisi ekonomiktir. Böylece erkekler evlenmeye teşvik edilerek, hem dini vazifesinin yarısını yerine getirmiş olacaklar ve bu kadınlara da mesut hayat bağışlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN METALAŞMASINA YOL AÇAR"

Ubeydi'nin bu girişimine bazı kadın milletvekillerinden tepki geldi.

Milletvekili Rezan Şeyh Diler, tasarıyı eleştirerek, "Bu tasarı yasalaşırsa kadınların erkekler tarafından meta olarak kullanılmasına yol açacak." diye konuştu.

Meclisteki Kadın ve Aile Komitesi üyesi Tafka Ahmet de tasarıya destek vermeyeceklerini, ülkede kadın ve erkek eşitliğini savunacaklarını söyledi.

Irak Planlama Bakanlığınca sene başında yapılan açıklamada, dul ve boşanmış kadın sayısı 1 milyon 938 olarak açıklanmıştı.