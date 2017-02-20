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Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

Irak ordusu, Enbar'ın Ramadi kent merkezini terör olayları ve intihar saldırılarından korumak için kentin çevresine hendek kazmaya başladı.

20.02.2017 - 01:27
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Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

Enbar Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Albay Muhammed el Felahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ordu güçleri Ramadi'nin batısında yer alan 18 Kilo Bölgesi ile güneyindeki Ankur Meydanı'na ulaşacak şekilde hendek kazmaya başladı" ifadesini kullandı.

Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

2 METRE GENİŞLİĞİNDE, 1,5 METRE DERİNLİĞİNDE

Ramadi'nin batısından başlayıp güneyine kadar devam edecek hendeğin 45 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Felahi, "Hendek iki metre genişlik ve bir buçuk metre derinliğe sahip şekilde kazılıyor. Amaç kenti tehdit eden terör ve intihar saldırına karşı korumaktır" bilgisini verdi.

Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

Felahi, hendek kazıldıktan sonra güvenliğin Irak ordusuna bağlı 8'nci Tugay ve hükümete bağlı Sünni aşiret güçleri tarafından sağlanacağını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılının haziran ayından bu yana Enbar vilayetine bağlı Irak-Suriye sınır üzerinde yer alan Kaim ilçesini elinde tutmaya devam ediyor.

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