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Irak'ta DEAŞ'ın sözde Mısır valisi öldürüldü

Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'a yönelik hava saldırısında Musul'un sözde valisinin öldürüldüğü bildirildi.

16.02.2017 - 12:01
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Koalisyon güçlerinin Musul'un batısındaki 17 Temmuz Mahallesi'nde bulunan DEAŞ karargahına düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın sözde Musul valisi Hamid Ahmed İbrahim ile örgütün para transferinden sorumlu Hamadi Ahmed Summak ve kentte DEAŞ toplantılarını organize eden Ebu Haldun öldürüldü.

DEAŞ'A AĞIR DARBE

Musul'un batısındaki Saraçhane bölgesinde bir araca düzenlenen saldırıda da DEAŞ'ın sözde Ninova vilayeti istihbarat sorumlusu Ebu Maha ile beraberindeki bir başka yöneticinin öldürüldüğü kaydedildi.

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