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Irak’ta DEAŞ’la mücadele

Irak'ta DEAŞ'a karşı yapılan şehir operasyonlarının tamamlanmasıyla, Iraklı General Abdulemir Yarullah yeni çöl operasyonunu duyurdu.

23.11.2017 - 11:48
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Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'a karşı çöl bölgesinde geniş çaplı temizleme operasyonu başlatıldığı bildirildi.

"GENİŞ ÇAPLI TEMİZLEME OPERASYONU"

DEAŞ’a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu ve Haşdi Şabi güçleri, Salahaddin, Musul ve Enbar kentleri arasında bulunan El Cezire ve Fırat Nehri'nin yüksek noktalarında DEAŞ'a karşı geniş çaplı temizleme operasyonu başlattı." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günkü basın toplantısında DEAŞ’ın Irak’ta askeri olarak bittiğini açıklamıştı.

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