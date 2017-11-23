Irak’ta DEAŞ’la mücadele

1 Myanmar ile Bangladeş Arakanlılar konusunda anlaştı Bangladeş ve Myanmar yönetimlerinin, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaşma yaptığı belirtildi.

2 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer yeni evlerine taşındı ‘Hadi Be Oğlum’ filmi için Kaş’ta bulunan Tatlıtuğ eşi ile birlikte yeni bir ev kiraladı.

3 Hamile eşini 8 yerinden bıçakladı Bursa'da yaşayan Nurettin Atasever, tartıştığı hamile eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

4 İnsan hareketlerini birebir taklit edebilen robotlar Teknoloji gün geçtikçe, akıl sınırlarını zorlayarak gelişmeye devam ediyor.

5 Antalya'da FETÖ operasyonu: 76 gözaltı FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 99 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

6 Azı karar çoğu zarar olan besinler Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.