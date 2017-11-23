Irak’ta DEAŞ’la mücadele

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'a karşı çöl bölgesinde geniş çaplı temizleme operasyonu başlatıldığı bildirildi.
"GENİŞ ÇAPLI TEMİZLEME OPERASYONU"
DEAŞ’a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu ve Haşdi Şabi güçleri, Salahaddin, Musul ve Enbar kentleri arasında bulunan El Cezire ve Fırat Nehri'nin yüksek noktalarında DEAŞ'a karşı geniş çaplı temizleme operasyonu başlattı." ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günkü basın toplantısında DEAŞ’ın Irak’ta askeri olarak bittiğini açıklamıştı.