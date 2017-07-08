taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Irak'ta elektrik kesintisi halkı sokağa döktü

Babil kentinde hava sıcaklığının artmasıyla yaşanan elektrik kesintileri protesto edildi.

08.07.2017 - 05:20
  1. Haberler
  2. Dünya

Kent merkezindeki Valilik binası önünde toplanan Babilliler, merkezi ve yerel hükümet yetkililerini göreve çağırdı.

Göstericiler, Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi aleyhinde slogan attı.

Başkent Bağdat ve Basra kentlerinde yaşayanlar sağlık açısından uygun olmamasına rağmen, Dilce Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Irak'ta hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaştı. Irak Meteoroloji Dairesi ülkedeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 50 dereceyi geçeceği uyarısında bulunmuştu.

Irak'ta 19 Temmuz 2016'da hava sıcaklıkları nedeniyle devlet kurumları iki gün tatil edilmişti.

Yaz aylarındaki elektrik kesintileri yüzünden Iraklıların klima kullanma imkanı azalıyor.



İlginizi Çekebilir
Akdeniz'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısı 100 bini aştı
BM rakamlarına göre, yılın başından bu yana Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 101 bin 266 oldu.
Alman polisi Hamburg'da evlere girecek
G20 protestosunda Hamburg'da polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Alman polisi evlere baskın yapacağını açıkladı.
ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı
ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak bir açıklama yaptı.
G20 liderlerinden terörle mücadele bildirisi
21 maddelik bildiride, terörizme ve finansmanına karşı mücadelede işbirliği mesajı verildi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

10
Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

26
Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

75
ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı

5
Diego Costa Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Diego Costa Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

3
Adalet Yürüyüşü'ne eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı

Adalet Yürüyüşü'ne eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı

0
Magandaların hedefi olan genç kız ağır yaralandı

Magandaların hedefi olan genç kız ağır yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM