Irak'ta göstericiler ve polis çatıştı

Başbakan Haydar İbadi'nin verdiği reform vaatlerini yerine getirmemesini, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto eden yüz binlerce Iraklı birkaç gün aradan sonra bugün yine sokaklara döküldü.

PROTESTOCULAR SAKİNLEŞMEDİ

Başkent Bağdat, Basra, Misan, Zikar, Kerbela, Babil, Divaniye, Necef ve Müsenna kentlerinde yüz binlerce kişi sokağa çıkarak reform yapılması, işsizliğe son verilmesi ve partilerin iktidara el koymamasını istedi.

Güvenlik güçlerinin aldığı sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen başkent Bağdat’ta göstericiler Tahrir Meydanı’nda toplanarak hükümet aleyhine sloganlar attı. Bağdat’taki Cumhuriyet Caddesi’ne giden yolu kapatan güvenlik güçleri ile güvenlik barikatını geçmeye çalışan protestocular arasında arbede yaşandı.

"HÜKÜMETİN BAŞINDAKİ GÜÇLÜ OLMALI"

Başkentteki protestocular, güvenlik güçlerinin basın çalışanlarını gösteri bölgesine girmesine izin vermediğini iddia etti. “Haklar Cuması” adı altında yapılan gösterilerde, protestocular başkent Bağdat’ta “Gidin” şeklinde sloganları attı.

Öte yandan Şii dini merci Sistani, ülkede yeni hükümetin acilen kurulması gerektiğini vurgulayarak yeni hükümet başındaki şahsın güçlü olması gerektiğini belirtti.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede 3. haftasına giren protesto gösterilerinde 14 kişinin öldüğünü ve 742 kişi yaralandığını duyurmuştu.