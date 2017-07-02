taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Irak'ta haziran ayı bilançosu: 415 ölü

Birleşmiş Milletler, haziran ayı içinde Irak'ta düzenlenen terör saldırıları ve çıkan çatışmalarda 415 sivilim hayatını kaybettiğini duyurdu

02.07.2017 - 17:33
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) yapılan yazılı açıklamada, "Haziran ayında Irak'ın farklı bölgelerinde meydana gelen terör olayları, çatışmalar ve silahlı saldırılarda 415 sivil hayatını kaybetti, 300 sivil yaralandı." denildi.

SİVİLLER HAYATINI KAYBEDİYOR

Haziran ayı bilançosuna göre "ölüm riskinin en fazla" 289 ölü, 93 yaralı ile Musul'da olduğu vurgulanan açıklamada, Musul'u 32 ölü ve 88 yaralıyla Salahaddin'in takip ettiği kaydedildi.

Irak Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla yaşanan çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin pek çok kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda da yine siviller hayatını kaybediyor.

İlginizi Çekebilir
Trump CNN'i dövdüğü videoyu paylaştı
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından "Sahtekar CNN" etiketiyle CNN'i yumrukladığını ima eden bir video yayınladı.
Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü
Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mülteci kampında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Timsahla evlenen belediye başkanı
Meksika'da San Pedro Huamelula bölgesinin belediye başkanı Victor Aguilar, balıkçılara uğur getirmesi için ilginç bir evlilik yaptı.
Trump: Sosyal medya kullanışım alışık değil
MSNBC sunucularını sert dille eleştiren Donald Trump, gelen tepkilere kendine özgü tarzıyla yanıt verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

395
Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

167
Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

90
Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

160
CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

91
Arda Turan'a Çin'den teklif var

Arda Turan'a Çin'den teklif var

29
Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

404
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM