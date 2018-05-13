1 Aykut Kocaman: 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılalım Türkiye Kupası'nı Akhisar'a kaptıran Fenerbahçe'de tek hedef lig. Aykut Kocaman, şampiyonluk olmazsa bile en azından Şampiyon Ligi için 2'de 2 yapmanın peşinde.

2 Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi Artvin'de baraj ve Hidroelektrik Santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

3 ABD'nin Kudüs elçiliği yarın açılıyor ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı büyükelçilik binası yarın açılacak.

4 Irak'ta İbadi dönemi devam ediyor Irak'taki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

5 Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi Bu yıl 14 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya'da mayıs ayının ilk 10 gününde artış oranı yüzde 56 oldu.

6 Unutulan bavuldaki 500 bin lirayı sahibine teslim ettiler Antalya'da yaşayan yaşlı bir çift, otostop yapıp bindikleri otomobilde unuttukları içinde 500 bin lira olan bavulu kendilerine ulaştıran Ercan Şaşıoğlu ve Mehmet Aka'yı, 10'ar bin lirayla ödüllendirdi