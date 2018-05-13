taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Irak'ta İbadi dönemi devam ediyor

Irak'taki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

AA | 13.05.2018 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Irak'ta İbadi dönemi devam ediyor

Irak'ta İbadi dönemi devam ediyor

Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, "Nasır Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda." dedi.

Adili, ülkede dün yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanabileceğini söyledi.

SEÇMENLERİN YARISINDAN AZI KATILDI

Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılımın yüzde 44 olduğu açıklanmıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor
Amerika'daki Suudi lobisinden olan SAPRAC şirketinin kurucusu, kendi vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardı.
ABD'de Silah Paylaşım Programı standı açıldı
Ülkenin suç başkenti Chicago’da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı “Silah Paylaşım Programı” standı açıldı.
Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore'ye teşekkür etti.
Endonezya’da bombalı saldırılar
Surabaya kentinde kiliseleri hedef alan 3 bombalı saldırı düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

306
İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

38
Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

223
Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

110
Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

137
Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

26
Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM