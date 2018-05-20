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Irak'ta İbadi ve Mukteda Es-Sadr’dan koalisyon sinyali

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Şii lider Mukteda Es-Sadr ile dün bir araya gelerek yeni hükümet için koalisyon sinyali verdi.

İHA | 20.05.2018 - 12:19..
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Irak'ta İbadi ve Mukteda Es-Sadr’dan koalisyon sinyali

Şii bloğunun Irak parlamentosu seçimlerini kazanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Irak Başbakanı Haydar İbadi, Şii lider Mukteda Es-Sadr ile görüştü.

Irak'ta İbadi ve Mukteda Es-Sadr’dan koalisyon sinyali

KOALİSYON SİNYALİ

İbadi, Sadr ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Görüşmede yeni bir Irak hükümeti kurma sürecini hızlandırmak için birlikte ve diğer taraflarla birlikte çalışmaya karar verdik. Yeni hükümet, kamu hizmetlerinin yanı sıra güvenlik ve ekonomik refahı sağlayacak güçlü bir hükümet olacak" dedi.

Sadr ise kapılarının herkese açık olduğunu ifade ederek, bunun Irak’ın kararı olacağını belirtti. Görüşme, koalisyon kurulmasına yönelik liderlerin birlikte çalışabileceklerinin sinyali olarak yorumlandı.

Irak'ta İbadi ve Mukteda Es-Sadr’dan koalisyon sinyali

SADR-İRAN İLİŞKİSİ

DEAŞ sonrası yapılan ilk seçimlerde birinciliği elde eden Sadr, ABD karşıtlığının yanı sıra Irak'ta güçlü nüfuzu bulunan ve İran'a mesafeli olan ender Şii liderlerden sayılıyor. Elde ettiği seçim başarısından dolayı Sadr'ın yeni hükümeti kurma sürecinde masaya güçlü şekilde oturacağı yorumları yapılıyor.

Sadr, hükümeti kurmak için İran destekli Amiri ve Maliki'nin koalisyonlarını dışarıda tutacağı sinyalini verdi. Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Mecliste sandalyesi bulunan birçok koalisyonla teknokratlar hükümeti kurabileceğini ifade ederken, Amiri'nin Fetih ve Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu'nu bunların arasında saymadı.

Nitekim Sadr, 20 sandalyeyle mecliste temsil edilecek Şii liderlerden Ammar el-Hekim ile Necef'teki ikametgâhında görüştü. Sadr ve Hekim'in görüşmesinden hükümet kurmak için "ittifak" kararı çıktı.

IRAK SEÇİMLERİ

Irak, 12 Mayıs’ta parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre seçimin galibi Şii lider Mukteda es-Sadr’ın desteklediği koalisyon olmuştu. Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonunun ikinci olduğu seçimde, Irak Başbakan Haydar İbadi ise üçüncü sırada yer almıştı.

Sadr’ın liderliğindeki koalisyon her ne kadar seçimden galip çıkmayı başarsa da hükümeti tek başına kurmak için gerekli çoğunluğu elde edememişti. Sadr seçimlere katılmadığı için başbakanlık görevini elde edemezken, partisinin zaferi Sadr’ın müzakerelerde güçlü bir söz sahibi olmasını sağlıyor.

Öte yandan, hükümetin 90 gün içinde kurulması gerekirken görüşmelerin birkaç ay süreceği tahmin ediliyor. Son günlerde Sadr, Irak’ın komşu ülkelerinin elçileriyle de bir araya gelmişti.

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