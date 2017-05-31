Irak'ta intihar saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı

Irak ordusuna ait bir kontrol noktasında canlı bomba tarafından bir intihar saldırısı düzenlendi. Teravih namazı dolayısıyla kontrol noktasının kalabalık olduğu bildirildi. Patlama sonucu Yarbay rütbeli kontrol noktası amiri ile 1'i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i asker olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

BİR MUHABİR HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sırasında Irak'tan yayın yapan Asia uydu kanalının genç muhabiri Suheyp Yusuf El Hiti hayatını kaybederken Vemith El İraqi adlı gazeteci ise ağır bir şekilde yaralandı. Kanlı saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.







