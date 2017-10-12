Irak'ta intihar saldırısı 7 can aldı

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde bulunan bir kafeye düzenlenen intihar saldırısında 7 sivilin öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

Hit Yerel Konsey Başkanı Muhammed el-Muhammedi, yaptığı açıklamada, "Hit ilçesinde genellikle entellektüeller ve gençlerin gittiği bir kafeye gelen intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırıda 7 sivil öldü, 8 sivil yaralandı." dedi.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin ilçede geçici süreyle "sokağa çıkma yasağı" getirdiğini aktaran Muhammedi, ölü ve yaralıların ise çevredeki hastanelere nakledildiğini söyledi.