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Irak'ta intihar saldırısı 7 can aldı

Irak'ta bir cafeye yapılan intihar saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

12.10.2017 - 00:35
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Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde bulunan bir kafeye düzenlenen intihar saldırısında 7 sivilin öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta intihar saldırısı 7 can aldı

Hit Yerel Konsey Başkanı Muhammed el-Muhammedi, yaptığı açıklamada, "Hit ilçesinde genellikle entellektüeller ve gençlerin gittiği bir kafeye gelen intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırıda 7 sivil öldü, 8 sivil yaralandı." dedi.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin ilçede geçici süreyle "sokağa çıkma yasağı" getirdiğini aktaran Muhammedi, ölü ve yaralıların ise çevredeki hastanelere nakledildiğini söyledi.

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