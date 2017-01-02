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Irak'ta intihar saldırısı: En az 35 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

02.01.2017 - 14:23
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Saldırı, başkentin kuzeydoğusunda Şiilerin yoğunlukla yaşadığı Sadr mahallesindeki yoğun bir kavşakta meydana geldi. Kurbanların pek çoğunun iş bekleyen gündelik işçiler oldukları bildirildi.

HOLLANDE IRAK'TA

Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ülkeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. Reuters haber ajansı, IŞİD'in internet üzerinden yayımladığı bir açıklamayla saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Fransa Cumhurbaşkanı François HollandeImage copyrightAFP Image caption Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Cumhurbaşkanı Hollande, Irak'ta Fransız askerleriyle bir araya geldi.

Irak'ta intihar saldırısı: En az 35 ölü

Hollanda: Irak'ta terörizme karşı harekete geçmek, kendi toprağımızda da terörizmi engelliyor Hollande, başkent Bağdat yakınlarında bir üste askerlere yaptığı açıklamada, "Irak'ta terörizme karşı harekete geçmek, kendi toprağımızda da terörizmi engelliyor" dedi.

Irak'ta intihar saldırısı: En az 35 ölü

Fransa Cumhurbaşkanı, Iraklı üst düzey yetkililerle IŞİD'e karşı mücadele konusunu görüşecek.

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