Irak'ta intihar saldırısı: En az 35 ölü

Saldırı, başkentin kuzeydoğusunda Şiilerin yoğunlukla yaşadığı Sadr mahallesindeki yoğun bir kavşakta meydana geldi. Kurbanların pek çoğunun iş bekleyen gündelik işçiler oldukları bildirildi.

HOLLANDE IRAK'TA

Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ülkeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. Reuters haber ajansı, IŞİD'in internet üzerinden yayımladığı bir açıklamayla saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Fransa Cumhurbaşkanı François HollandeImage copyrightAFP Image caption Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Cumhurbaşkanı Hollande, Irak'ta Fransız askerleriyle bir araya geldi.

Hollanda: Irak'ta terörizme karşı harekete geçmek, kendi toprağımızda da terörizmi engelliyor Hollande, başkent Bağdat yakınlarında bir üste askerlere yaptığı açıklamada, "Irak'ta terörizme karşı harekete geçmek, kendi toprağımızda da terörizmi engelliyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Iraklı üst düzey yetkililerle IŞİD'e karşı mücadele konusunu görüşecek.