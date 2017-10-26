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Irak'ta Kaim'i kurtarma operasyonu başlayacak

Irak'ta DEAŞ'ın son kalesi olan Kaim'de hükümete bağlı güçler yeni bir operasyon başlatmaya hazırlanıyor.

26.10.2017 - 08:38
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Enbar vilayetinin batısındaki Kaim bölgesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

Irak'ta Kaim'i kurtarma operasyonu başlayacak

KAİM'İ KURTARMA OPERASYONU BAŞLIYOR

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kaim'i kurtarma operasyonunu başlatıyoruz. Güçlerimiz, terörün Irak'taki son kalesi Kaim, Rava ve diğer kasabalara doğru ilerliyor. Hepsi ülke topraklarına geri dönecek. DEAŞ'ın önünde ya ölüm ya da teslim olmaktan başka bir şey yok." denildi

Açıklamada, Irak güçlerinin ülke halkı için tüm alanlarda zaferlerini sürdüreceği ifade edildi.

Irak'ta Kaim'i kurtarma operasyonu başlayacak

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