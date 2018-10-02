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Irak'ta Kürt partiler anlaşamayınca cumhurbaşkanı seçilemedi

Meclis oturumunda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi ertelendi.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 07:07..
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Irak meclisinde düzenlenen oturumda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan "tek aday" anlaşmazlığı nedeniyle cumhurbaşkanı seçilemedi. Irak meclisi, cumhurbaşkanı seçimini erteledi.

KYB BELİRLİYORDU

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) oldu, ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.

KDP KARŞI ÇIKTI

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istedi. Ortak isim üzerinde anlaşma sağlanamayınca iki parti de kendi adayını çıkardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı Berhem Salih KYB tarafından aday gösterilirken, Mesut Barzani liderliğindeki KDP ise Fuad Hüseyin'i cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

Irak'taki siyasi gruplar arasında 2003'te varılan gayriresmi anlaşmaya göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

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