Irak'ta ölen dilencinin evinden servet çıktı

Necef'te geçen hafta hayatını kaybeden yaşlı bir dilenci hayatını kaybetti.

Polisin adamın evinde yaptığı incelemeler sonucunda içerisinde milyonlarca Irak dinarı, döviz ve mücevherlerin olduğu torbalar buldu.

EVDEN ÇIKAN PARA POLİSLERİ ŞAŞIRTTI

Sputnik'in haberine göre, hesaplamalar sonucunda dilencinin ‘hazinesinde' 72 milyon 322 bin Irak dinarı (64 bin dolar), 562 dolar, 90 Suudi riyali, 119 Lübnan lirası, 10 euro, 300 Kuveyt dinarı, 440 İran misti, 70 Afgan rupisi, 300 Pakistan rupisi bulunduğu tespit edildi.