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Irak'ta ölen dilencinin evinden servet çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Necef kentinde hayatını kaybeden bir dilencinin evinde 72 milyon 322 bin Irak dinarı bulundu.

01.08.2017 - 18:43
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Necef'te geçen hafta hayatını kaybeden yaşlı bir dilenci hayatını kaybetti.

Polisin adamın evinde yaptığı incelemeler sonucunda içerisinde milyonlarca Irak dinarı, döviz ve mücevherlerin olduğu torbalar buldu.

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Sputnik'in haberine göre, hesaplamalar sonucunda dilencinin ‘hazinesinde' 72 milyon 322 bin Irak dinarı (64 bin dolar), 562 dolar, 90 Suudi riyali, 119 Lübnan lirası, 10 euro, 300 Kuveyt dinarı, 440 İran misti, 70 Afgan rupisi, 300 Pakistan rupisi bulunduğu tespit edildi.

Irak'ta ölen dilencinin evinden servet çıktı

Irak'ta ölen dilencinin evinden servet çıktı

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