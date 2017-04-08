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Irak'ta oy verme işlemi başladı

IKBY'nin Erbil kentindeki Türk seçmenler, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başına gitti.

08.04.2017 - 11:28
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşayan Türk seçmenler, sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğuna geldi.

Irak'ta oy verme işlemi başladı

"3 BİN YURT DIŞI SEÇMENİMİZ MEVCUT"

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erbil'de ilk defa sandık kuruyoruz. Bu nedenle heyecanlıyız ve ilk oyu kullanmak da bana kısmet oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgilere göre Erbil Başkonsolosluğumuza kayıtlı bin 926 Türk seçmen var. Irak genelinde ise yaklaşık 3 bin yurt dışı seçmenimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Irak'ta oy verme işlemi başladı

Eğitim için Ağrı'dan Erbil'e gelen Ali Haydar Sarı isimli Türk vatandaşı, "Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olduğum için oyumu Erbil'de kullandım. Seçim merkezinde çok güzel karşılandım ve mutluyum." dedi.

Irak'ta oy verme işlemi başladı

Güvenlik aramalarından geçerek sandık başına giden seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Oy kullanacak Türk vatandaşlarının yetkililere T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanı veya pasaportlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Irak'ta yaşayan yaklaşık 3 bin Türk seçmenin kurulan sandıklarda 9 Nisan Pazar günü saat 21.00'a kadar oylarını kullanabileceği belirtiliyor.

Irak'ta oy verme işlemi başladı

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