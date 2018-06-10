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Irak'ta oyların sayıldığı merkezde yangın

Seçimlere hile karıştığı iddialarının ardından oyların yeniden sayılması kararının alındığı Irak'ta oy pusulalarının tutulduğu merkezde yangın çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 16:20..
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Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, oy pusulalarının tutulduğu depoda yangın çıktığı belirtildi.

Bağdat'taki oy deposunda çıkan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedildi.

OYLARIN ELLE SAYILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Irak'ta geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından, elektronik oy sayma sisteminde hile yapıldığı iddia edilmiş ve oyların yeniden elle sayılması kararı alınmıştı.

Irak'ta oyların sayıldığı merkezde yangın

NE OLMUŞTU?

Irak'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyordu.
Kerkük’te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi’ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyordu.

Buradaki Türkmenler, 25 gün boyunca kent merkezinde seçimlere şaibe karıştığı ve oylarının çalındığı gerekçesiyle gösteriler düzenlemiş, Türkmenlerin başını çektiği bu gösterilere Araplar da destek vermişti.

Gösterilerin ardından Irak meclisinde yapılan oturumda oy çokluğuyla "ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması" kararı alınmıştı.

Meclis oturumunda ayrıca Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevlerinin dondurulması ve yerlerine 9 yargıcın atanması kararı verildi.

Irak'ta oyların sayıldığı merkezde yangın

Irak'ta oyların sayıldığı merkezde yangın

Irak'ta oyların sayıldığı merkezde yangın

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