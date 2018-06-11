taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.120
USD
4,5199
EURO
5,3285
ALTIN
188,26
PETR
75,6500

Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

Bağdat'taki oy pusulalarının bulunduğu depoda çıkan yangın sonrası temizlik çalışmaları yapılarak yanmayan oylar kurtarıldı.

AA | 11.06.2018 - 14:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

Sabah saatlerinde bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, depo ve çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.

YANMAYAN SANDIKLAR KORUMAYA ALINDI

Yangının çıktığı depoda zarar görmeyen bazı sandıkların koruma altına alındığı görüldü.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken yangına neyin neden olduğuna ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

SEÇİMİN İPTALİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Meclisin 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı aldığı Irak'ta dün Bağdat'ta oy pusulalarının bulunduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda yangın çıkması başta seçimlerin iptali olmak üzere bir dizi tartışmalara neden olmuştu.

İBADİ SORUŞTURMA İSTEDİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi olayla ilgili soruşturma başlatılması ve depoların sıkıca korunmasını isterken, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ise seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

Seçimleri birinci sırada tamamlayan Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptal edilmesi olduğunu ileri sürmüştü.

Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

Irak'ta oyların yandığı depoda temizlik yapılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

118
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

127
IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

88
Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

145
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

191
Obama'nın danışmanı Erdoğan'la olan konuşmaları aktardı

Obama'nın danışmanı Erdoğan'la olan konuşmaları aktardı

47
İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94