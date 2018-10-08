Irak'ta patlamalar: 4 ölü, 7 yaralı

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Başkan Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

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Paris Saint-Germain, Mbappe'nin 4 golle yıldızlaştığı Olympique Lyon maçını 5-0 kazandı ve Fransa ligine 9'da 9 yaparak başladı

Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Kurtarma Grup Komutanlığı timleri, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerle ulusal ve uluslararası sularda faaliyetlerini sürdürüyor.

İlk sonuçlara göre, Rusya yanlısı Uyum Partisi oyların yüzde 19,8'ini alarak sandıktan birinci çıktı.

AB ve NATO üyesi Letonya'da Rusya yanlısı parti kazandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Rusya'nın 19 yıl sonra petrol pazarından ayrılacağı iddiası, alay konusu oldu.

Başkent Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen patlamalarda biri asker 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen hafta tropik ve kırbaç fırtınası haberlerinden dolayı balık tutmaya çıkamayan olta balıkçıları bu hafta sonu sahile akın etti.

İskoç Ulusal Partisi'nin lideri Nicola Sturgeon, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ikinci kez bağımsızlık referandumuna gidileceği sinyalini verdi.

1 Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı Paris Saint-Germain, Mbappe'nin 4 golle yıldızlaştığı Olympique Lyon maçını 5-0 kazandı ve Fransa ligine 9'da 9 yaparak başladı

2 Rusya'dan Suudi prense: Rüya görüyorsun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Rusya'nın 19 yıl sonra petrol pazarından ayrılacağı iddiası, alay konusu oldu.

3 Devlet ve halk su sorununu birlikte çözüyor Ardahan'da, köylerin ve kırsal kesimdeki 227 yerleşim alanının içme suyu sorununun çözümü için başlatılan çalışma devlet ve halk işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

4 Trump: Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum ABD Başkanı Trump, yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

5 Deniz altındaki kurtarıcı erler 7/24 görevde Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Kurtarma Grup Komutanlığı timleri, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerle ulusal ve uluslararası sularda faaliyetlerini sürdürüyor.

6 AB ve NATO üyesi Letonya'da Rusya yanlısı parti kazandı İlk sonuçlara göre, Rusya yanlısı Uyum Partisi oyların yüzde 19,8'ini alarak sandıktan birinci çıktı.