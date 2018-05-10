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Irak'ta seçim heyecanı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimler için bazı bölgelerde oy kullanımı başladı. Güvenlik güçleri de sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 13:24..
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Irak, 12 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor. Irak genelindeki seçimler 2 gün sonra başlaması planlanırken, bazı bölgelerde ise bir kısım vatandaş ve  güvenlik mensupları için sandıklar kuruldu.

Irak'ta seçim heyecanı

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Bazı seçmenler sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Uzun kuyruklar oluşturan güvenlik görevlileri, ve vatandaşlar oylarını parmak iziyle çalışan seçim kartlarıyla kullandı.

Irak'ta seçim heyecanı

Güvenlik güçlerinin askeri kıyafetleriyle gerçekleştirdiği oy verme işlemi, alınan geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşirildi.

Irak'ta seçim heyecanı

IRAK GELECEĞİNİ SEÇİYOR

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Sözcüsü Kerim Temimi, dün yaptığı basın toplantısında, merkezi yönetime bağlı güvenlik güçleri ve Kürdistan Bölgesi’ne bağlı Peşmerge güçlerinden oluşan 800 binden fazla kişinin açılacak sandıklarda oyunu kullanacağını bildirmişti.

Irak'ta seçim heyecanı

Irak ve IKBY Bölgesi’nde güvenlik güçleri ve özel seçmen kategorisine giren seçmenler oyunu 18.00'e kadar kullanabilecek.

Irak'ta seçim heyecanı

TÜRKİYE'DE DE OY KULLANIMI VAR

Türkiye'de yaşayan Iraklılar da İstanbul, Ankara, Yalova, Sakarya, Çorum ve Mersin'de oluşturulan 16 merkezde oy verecek. Türkiye’de de sandıklar 18.00’de kapatılacak.

Irak'ta seçim heyecanı

Yurtdışında 21 ülkede oy kullanan seçmenler için ise oy kullanma işlemleri yarın da sürecek.

329 sandalyeli Irak Parlamentosu için 6 bin 986 aday yarışıyor. 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde 24 milyon seçmen oy kullanacak.

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