taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.322
USD
4,3268
EURO
5,1854
ALTIN
183,80
PETR
76,6700

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

Irak'ta cumartesi günü yapılan parlamento seçimlerde oyların yarısından fazlasının sayımı, güçlü milliyetçi Şii din adamı Mukteda el Sadr'ın önde gittiğini gösteriyor.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

Irak'ta yapılan seçimlerde heyecan devam ediyor. Dün açıklanan ilk sonuçlara göre İbadi'nin seçimi galip götürdüğü belirtilmişti, ancak devamında açılan sandıklarda Şii lider Mukteda el Sadr öne geçti ve seçimin büyük oranda galibi oldu.

Sadr, seçim galibiyetini babası Muhammad Sadık es Sadr'ın kabrini ziyaret ederek kutladı.

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

SADR'IN GERİ DÖNÜŞÜ

İran destekli sadr seçimlerde sürpriz aday olarak görülüyordu. Bu beklenmedik geri dönüş, rakipleri tarafından geri plana itilen Sadr için beklenmedik bir geri dönüş oldu.

Yüksek seçim komisyonunun verdiği bilgiye göre Irak'ın 18 vilayetinden 10'unda yüzde 95 oyun sayımı sonunda Tahran'ın desteklediği Şii militan lider Hadi el Amiri'nin lideri olduğu blok ikinci sırada yer aldı.

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

KUTLAMALAR YAPILIYOR

İran yanlısı Mukteda es Sadr'ın elde ettiği sürpriz galibiyet, ülkenin birçok yerinde kutlamalara neden oldu. Şii liderin destekçileri, sokaklarda Sadr'ın posterleri ile zafer kutlamaları yaptı.

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

İBADİ ÜÇÜNCÜLÜĞE DÜŞTÜ

Güvenlik ve komisyon kaynakları daha önce, ülkedeki İslam Devleti militanlarının yenilmesinden bu yana yapılan ilk genel seçimde İbadi'nin başını çektiği bloğun önde gittiğini söylemişti.

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

Bağımsız seçim komisyonu, oyların yüzde 92'si sayıldığında seçime katılım oranının yüzde 44.52 olduğunu söyledi. Bu katılım oranı önceki seçimlerden önemli ölçüde daha düşük. Kesin sonuçların bugün resmen açıklanması bekleniyor. Komisyon, her bloğun kaç sandalye kazandığını açıklamadı ve bu sayıları geri kalan vilayetlerdeki sonuçlar alındıktan sonra açıklayacağını söyledi.

Hem ABD hem de İran ile müttefik olarak az rastlanan bir konuma sahip olan İbadi, altı vilayette üçüncü, Bağdat'ta ise beşinci sırada.

ABD KARŞITI SADR

Irak'ın ABD işgali sırasında Amerikan kuvvetlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmiş olan Sadr, İran'a uzak duran az sayıdaki Şii liderden biri.

Sonuçlar beklenmedik bir şekilde, İbadi’ye ciddi bir rakip olarak görülen eski Başbakan Nuri el Maliki’nin de geride kaldığını gösterdi.

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

Siyasi bloklar arasındaki bu sıralama, Bağdat'tan sonra en fazla milletvekili sayısına sahip olan Nineva de dahil olmak üzere sekiz vilayette beklenen sonuçlarla değişebilir.

Abadi seçimden önce en şanslı aday olarak görülüyordu. Rakipler olarak ise İran'a Abadi'den daha yakın olan Maliki ve Amiri gösteriliyordu.

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malezya siyaseti üzerine araştırmalar yapan oğlu Kerem, Sputnik'ten Yavuz Oğhan'ın konuğu oldu, Malezya üzerinden Türkiye örnekleri verdi.
Gazze'de ABD büyükelçiliği ayaklanması
ABD'ninbüyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Filistinlileri ayağa kaldırdı. Büyük Dönüş Yürüyüşü'nden bu yana eylemler gerçekleştiren Gazzeliler bugün de İsrail askerleri ile çatıştı.
Endonezya’da motosikletli intihar saldırısı
Endonezya’nın Surabaya şehrinde motosikletli 2 intihar bombacısı polis merkezine saldırdı.
Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 36 yaralı
Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde Maliye İdaresi binasına düzenlenen intihar ve silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğü bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

159
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

87
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

123
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

73
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

56
Zekeriya Öz'ün son halleri

Zekeriya Öz'ün son halleri

68
Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM