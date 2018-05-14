Irak'ta seçimlerin galibi Sadr

Irak'ta yapılan seçimlerde heyecan devam ediyor. Dün açıklanan ilk sonuçlara göre İbadi'nin seçimi galip götürdüğü belirtilmişti, ancak devamında açılan sandıklarda Şii lider Mukteda el Sadr öne geçti ve seçimin büyük oranda galibi oldu.

Sadr, seçim galibiyetini babası Muhammad Sadık es Sadr'ın kabrini ziyaret ederek kutladı.

SADR'IN GERİ DÖNÜŞÜ

İran destekli sadr seçimlerde sürpriz aday olarak görülüyordu. Bu beklenmedik geri dönüş, rakipleri tarafından geri plana itilen Sadr için beklenmedik bir geri dönüş oldu.

Yüksek seçim komisyonunun verdiği bilgiye göre Irak'ın 18 vilayetinden 10'unda yüzde 95 oyun sayımı sonunda Tahran'ın desteklediği Şii militan lider Hadi el Amiri'nin lideri olduğu blok ikinci sırada yer aldı.

KUTLAMALAR YAPILIYOR

İran yanlısı Mukteda es Sadr'ın elde ettiği sürpriz galibiyet, ülkenin birçok yerinde kutlamalara neden oldu. Şii liderin destekçileri, sokaklarda Sadr'ın posterleri ile zafer kutlamaları yaptı.

İBADİ ÜÇÜNCÜLÜĞE DÜŞTÜ

Güvenlik ve komisyon kaynakları daha önce, ülkedeki İslam Devleti militanlarının yenilmesinden bu yana yapılan ilk genel seçimde İbadi'nin başını çektiği bloğun önde gittiğini söylemişti.

Bağımsız seçim komisyonu, oyların yüzde 92'si sayıldığında seçime katılım oranının yüzde 44.52 olduğunu söyledi. Bu katılım oranı önceki seçimlerden önemli ölçüde daha düşük. Kesin sonuçların bugün resmen açıklanması bekleniyor. Komisyon, her bloğun kaç sandalye kazandığını açıklamadı ve bu sayıları geri kalan vilayetlerdeki sonuçlar alındıktan sonra açıklayacağını söyledi.

Hem ABD hem de İran ile müttefik olarak az rastlanan bir konuma sahip olan İbadi, altı vilayette üçüncü, Bağdat'ta ise beşinci sırada.

ABD KARŞITI SADR

Irak'ın ABD işgali sırasında Amerikan kuvvetlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmiş olan Sadr, İran'a uzak duran az sayıdaki Şii liderden biri.

Sonuçlar beklenmedik bir şekilde, İbadi’ye ciddi bir rakip olarak görülen eski Başbakan Nuri el Maliki’nin de geride kaldığını gösterdi.

Siyasi bloklar arasındaki bu sıralama, Bağdat'tan sonra en fazla milletvekili sayısına sahip olan Nineva de dahil olmak üzere sekiz vilayette beklenen sonuçlarla değişebilir.

Abadi seçimden önce en şanslı aday olarak görülüyordu. Rakipler olarak ise İran'a Abadi'den daha yakın olan Maliki ve Amiri gösteriliyordu.