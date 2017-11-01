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Irak'ta silahlı gruplar seçime katılmayacak

Gelecek yıl düzenlenecek genel seçime silahlı kanadı bulunan parti ve grupların katılmayacağı bildirildi.

01.11.2017 - 05:45
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Irak'ta silahlı gruplar seçime katılmayacak

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, genel seçimin 2018 yılı Mayıs ayında yapılması ve silahlı kanadı bulunan siyasi parti ile grupların seçimlere katılmaması kararı alındığı belirtildi.

"HAŞDİ ŞABİ SEÇİM DIŞI"

Başbakan Haydar el-İbadi de, düzenlediği basın toplantısında, Haşdi Şabi'nin güvenlik mekanizmasına bağlı kurum olduğuna ve bunların siyasete (seçime) katılmayacağına dikkati çekerek, "Askeri kurumlarla siyaseti ayırmak lazım." dedi.

Irak'taki tüm sınır kapılarının sadece merkezi hükümet tarafından kontrol edileceğini vurgulayan İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Türkiye arasındaki Habur ile Fişhabur Sınır kapılarında ülke bayraklarını göndere çektiklerini kaydetti.



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