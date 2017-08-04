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Irak'ta toplu mezar bulundu

Ramadi kentinde bulunan toplu mezardan 40 kişinin cesedi çıkarıldı

04.08.2017 - 17:25
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IRAK

Irak Başbakanlığı'na bağlı Enbar Şehitler Dairesi Başkanı Ömer Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramadi'nin güneyindeki Et-Taş bölgesinde, sivil oldukları tahmin edilen kişilere ait 40 cesedin yer aldığı bir toplu mezar ortaya çıkarıldı." dedi.

DEAŞ TERÖRÜ

Nuri, söz konusu kişilerin, DEAŞ'ın kenti tamamen ele geçirdiği 2015 yılında terör örgütü tarafından öldürüldüğünün tahmin edildiğini söyledi.

BAŞLARINDA KURŞUN İZİ

Cesetlerin tamamen çürüdüğünü ve başlarında kurşun izi bulunduğunu belirten Nuri, kimlik tespiti için adli tıpa gönderildiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Enbar vilayetine bağlı Ramadi kentini 18 Mayıs 2015'te ele geçirmişti. Irak ordusu daha sonra başlattığı operasyon sonucu 28 Aralık 2015'te kenti DEAŞ'tan geri almıştı.

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