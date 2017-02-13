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Irak'ta üst düzey 4 DEAŞ'lı terörist cezaevinden kaçtı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde lider kadrosundan dört kişinin cezaevinden firar ettiği bildirildi.

13.02.2017 - 16:45
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ırak

Enbar İl Meclisi Güvenlik Komitesi Üyesi Raci el-İsavi yaptığı açıklamada, "DEAŞ örgütü liderlerinden dört kişilik bir grup Enbar ilinin merkezi Ramadi'deki 8'inci Tugay bünyesinde bulunan cezaevinden kaçtı." dedi.

İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ

Firar eden örgüt mensuplarının Irak vatandaşı olduğunu ve 2016 yılı başlarında tutuklandıklarını ifade eden İsavi, biri hakkında "bombalama", "sivilleri ve güvenlik güçlerini öldürme" gibi suçlardan idam cezası verildiğini aktardı.

Enbar ve çevresinde yakalanan DEAŞ militanları 8'inci Tugay merkezinde bulunan cezaevinde tutuluyor.

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