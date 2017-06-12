taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.442
USD
3,5161
EURO
3,9412
ALTIN
143,09
PETR
48,2400

Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü

94 pikap satın alan Pentagon, siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan deyince araçlar Afgan ordusunun renk ve armasıyla boyandı.

12.06.2017 - 23:19
  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, Irak'taki Afgan ordusu arması taşıyan pikap haberlerine açıklık getirdi.

Stump, siparişteki yanlışlık sonucunda Irak yerine Afgan ordusu sembolleriyle boyanan pikapların o şekilde Irak'a gönderildiğini kabul ederek, "Teslimattan sonra Iraklılar pikapların renklerini ve üzerindeki armaları değiştirmediler." dedi.

Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü

Irak ordusunun bir süre kullandığı Afgan ordusu armalı pikaplar şaşkınlığa neden olurken, Pentagon'un açıklaması konunun ABD ayağının netleşmesini sağladı. Irak tarafından henüz bir açıklama yapılmazken pikapların renklerinin iki hafta sonra değiştirildiği kaydedildi.

Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir
Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da can aldı
Midilli Adası'nda deprem nedeniyle çöken evin enkazında kalan kadının cesedine ulaşıldı.
Rudaw, Nusret'in ailesiyle röportaj yaptı
Rudaw, restoran sahini Nusret Gökçe'nin Erzurum'daki köyüne giderek ailesi ve akrabalarıyla röportaj yaptı.
Trump'ın vize yasağına mahkemeden bir darbe daha
Trump'ın vize yasağı uygulamasına bir darbede de San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesinden geldi.
Rusya'da 650 protestocu gözaltına alındı
Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 650 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM