Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü

Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, Irak'taki Afgan ordusu arması taşıyan pikap haberlerine açıklık getirdi.

Stump, siparişteki yanlışlık sonucunda Irak yerine Afgan ordusu sembolleriyle boyanan pikapların o şekilde Irak'a gönderildiğini kabul ederek, "Teslimattan sonra Iraklılar pikapların renklerini ve üzerindeki armaları değiştirmediler." dedi.

Irak ordusunun bir süre kullandığı Afgan ordusu armalı pikaplar şaşkınlığa neden olurken, Pentagon'un açıklaması konunun ABD ayağının netleşmesini sağladı. Irak tarafından henüz bir açıklama yapılmazken pikapların renklerinin iki hafta sonra değiştirildiği kaydedildi.